Valgskred for regjeringspartiet i Bangladesh – opposisjonen krever omvalg

Sammen med sine allierte sikret Awami-ligaen seg seieren for tredje gang, og statsminister Sheikh Hasina (71) kan dermed danne ny regjering for fjerde gang

En allianse av opposisjonspartier anklager Awami-ligaen for valgfusk og mener resultatet må annulleres.

– Vi avviser det farseaktige valget. Vi krever at valgkommisjonen gjennomfører omvalg under en nøytral ledelse så snart som mulig, sier Kamal Hossain, som leder alliansen Jatiya Oikya Front.

Alliansen ble dannet i fravær av nasjonalistpartiet BNPs leder og tidligere statsminister Khaleda Zia. 73-åringen ble nektet å stille til valg fordi hun sitter i fengsel for korrupsjon. Hossain er en 82 år gammel Oxford-utdannet advokat og er tidligere medlem av Awami-ligaen.

– Uregelmessigheter

BNPs talsmann Syed Moazzem Hossain Alal hevder at det fant sted uregelmessigheter som berører 221 av de 300 plassene i nasjonalsamlingen. Han anklaget Hasinas parti for å bruke oppfylte valgurner og andre ulovlige måter på å tilrettelegge valgresultatet i favør av Awami-ligaen.

– Velgere fikk ikke lov til å gå inn i avlukkene. Spesielt kvinnelige velgere ble tvunget til å stemme i favør av båten, sa Alal, med henvisning til Awami-ligaens partilogo.

Valgkommisjonens talsmann S.M. Asaduzzaman sier at kommisjonen har mottatt «noen anklager om uregelmessigheter» og at anklagene er under gransking.

I løpet av valgdagen mottok Associated Press' journalister telefonhenvendelser fra over 50 personer landet rundt som identifiserte seg som tilhengere av opposisjonen. De hevder å ha blitt skremt og truet, og til å ha blitt tvunget til å stemme i favør av regjeringspartiet, under oppsyn av medlemmer av Awani-alliansen inne i stemmeavlukker.

Sikker på seier

Hasina sa hun er sikker på seier da hun avla stemme ved et valglokale i Dhaka.

– Båten vil vinne, sa statsministeren til journalister på stedet, og viste seierstegn.

Hasina sa hun vil akseptere resultatet fordi det er folkets dom.

71 år gamle Hasina har blitt lovpriset for å ha skapt økonomisk vekst i det fattige landet under sine ti år ved makten og for å ha tatt imot rohingya-flyktninger fra nabolandet Myanmar.

Men kritikere anklager Hasina for å være autoritær og for å kneble opposisjonen, inkludert erkerival og BNP-leder Zia.

De to kvinnene har gått inn og ut av bangladeshiske maktkorridorer og fengsler i flere tiår.

Minst 14 drept

Tre menn ble skutt av politiet, mens ti andre ble drept i ulike sammenstøt mellom tilhengere av regjeringspartiet Awami-ligaen og opposisjonspartiet BNP på valgdagen, ifølge politiet. En reservepolitibetjent skal dessuten ha blitt drept da opposisjonens tilhengere overfalt ham med våpen og kjepper, ifølge myndighetene.

Både regjeringen og opposisjonen hadde forut for valget håpet på å unngå en reprise fra valget i 2014, da Zia og BNP boikottet valget. Den gang møtte bare 22 prosent av de stemmeberettigede opp, Awami-ligaen vant og minst 22 mennesker ble drept i uro etter valget.

– Garantert seier

– Hasinas bruk av statsapparatet til å undertrykke opposisjonen garanterer så å si at hun vinner valget, sier Sasha Riser-Kositsky, Sør-Asia-analytiker i Eurasia Group i New York.

– Slik jeg ser det er resultatet et stort tilbakeslag for demokratiet i landet. Dessverre har ikke folk fått oppfylt sitt ønske om et rettferdig og fritt valg, sier Asheque Haque, Sør-Asia-ekspert ved King's College i London, til TT.