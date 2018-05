Lang vei tilbake for Svenska Akademien – ingen litteraturpris i år

Fredag morgen kom beskjeden om at Svenska Akademien ikke vil dele ut Nobels litteraturpris i år. I stedet blir det kanskje dobbel prisutdeling neste år. Begrunnelsen som gis er at tilliten til Svenska Akademien er svekket.

– Vi har bestemt oss for å ikke dele ut en pris etter lange og intense diskusjoner. Tilliten er såpass lav i omverdenen at vi avstår i år. Vi planlegger derimot å dele ut prisen neste år, og da blir det forhåpentligvis en dobbelt pris, sier Anders Olsson, som er akademiets fungerende sekretær etter at den faste sekretæren Sara Danius ble presset til å gå av for tre uker siden.

Nobelstiftelsen skriver i en pressemelding at den støtter beslutningen under forutsetning av at Svenska Akademien nå bruker all sin kraft på å gjenopprette tilliten.

Statsminister beklager

Statsminister Stefan Löfven mener det er dypt beklagelig at litteraturprisen ikke blir delt ut i år.

– Det er selvfølgelig veldig kjedelig. Det er en svært prestisjetung og viktig pris, for litteraturen og kulturen, så det er utrolig kjedelig, sier Löfven til TT.

Han tror utsettelsen kan skade Sveriges omdømme, og understreker at nettopp derfor må akademiet gjøre alt det kan for å gjenreise tilliten.

Kong Carl Gustaf, som er akademiet høye beskytter, sier i en uttalelse at han respekterer beslutningen. Han mener det viser at institusjonen nå vil fokusere på å gjenopprette sin anseelse.

Nyheten om at ingen forfatter vil bli tildelt den prestisjetunge litteraturprisen i år, skapte overskrifter i en rekke medier over hele verden. Mange steder knyttes utsettelsen til det som omtales som sexskandalen.

«Etter sexskandale, ingen nobelpris 2018 » , lyder tittelen i New York Times.

Overgrepsanklager

Det var i fjor høst at 18 kvinner sto fram og anklaget mannen til ett av akademiets medlemmer for overgrep og seksuell trakassering i kjølvannet av metoo-kampanjen. Mannen har drevet en kulturinstitusjon som har fått pengestøtte av akademiet, og han anklages også for å ha lekket navn på sju nobelprisvinnere

Krisen har ført til stor intern splittelse i akademiet, og flere av medlemmer har trukket seg. På grunn av den opprivende striden er det nå bare ti aktive medlemmer igjen i institusjonen, som har 18 stoler å fylle.

Fredag ble det kjent at fire avgåtte medlemmer, blant dem Danius, har skrevet et brev til Nobelstiftelsen der de krever at akademiet må granskes av en krisekommisjon. Brevet ble sendt for to uker siden, opplyser en av brevskriverne, Kjell Espmark, til Dagens Nyheter.

– Klok beslutning

Fra norsk hold er reaksjonene positive, tatt i betraktning skandalen som en av Sveriges mest tradisjonsrike institusjoner er rammet av.

– Med tanke på den uroen som har vært i akademiet den siste tiden, så er dette en klok beslutning. Det er viktig at de nå fokuserer på det interne arbeidet som skal gjøres og gjenoppbygger tilliten som åpenbart er svekket, sier sjefredaktør Cathrine Bakke Bolin i Gyldendal til NTB.

Sjefredaktør for oversatt litteratur i Aschehoug, Gunn Reinertsen, er enig.

– Med alt som har skjedd med akademiet den siste tiden, kanskje det siste året, kan man ikke annet enn å applaudere en slik klok beslutning. En potensiell utdeling i år ville fått slagside på en eller annen måte, sier hun til NTB.

I Sverige er reaksjonene blandet. Assisterende kultursjef i avisen Expressen, Jens Liljestrand, er ikke nådig i sin kommentar.

– Jeg forstår beslutningen, men samtidig synes jeg det er en katastrofe for Svenska Akademiens anseelse at de ikke har lyktes å håndtere det bedre, sier Liljestrand til TT.