SVT står bak beslutning om å ta avstand fra Åkessons uttalelser – SD vurderer boikott

– Jeg står bak vår vurdering. Vi har nylig blitt felt av Granskningsnämnden for en lignende situasjon i Aktuellt, og vi tar Granskningsnämndens kjennelser på største alvor, uttaler SVT-sjef Hanna Stjärne i en skriftlig uttalelse lørdag formiddag.

Granskningsnämnden er svenskenes svar på det norske Pressens Faglige Utvalg (PFU).

– Vi ønsker velkommen en vurdering av vår handlemåte, opplyser hun i uttalelsen, som kom mens Eva Landahl, som er ansvarlig for SVTs valgdekning, fortsatt satt i møte med Sverigedemokraternas pressesjef Henrik Vinge. Møtet startet mellom klokken 11 og 12.

Sverigedemokraterna krevde beklagelse fra SVT. Men etter møtet sa Vinge at SD ikke fikk noen beklagelse fra SVT. Han sa også at partiet nå skal vurdere å boikotte SVTs valgvake søndag kveld.

– Vi kommer til å bringe saken inn for Granskningsnämnden, og vi kommer til å bestemme oss for om vi skal delta på valgvaken søndag eller ikke, sier Vinge til Expressen.

Het debatt

Under SVTs partilederdebatt fredag kveld, den siste før søndagens valg, sa Åkesson at noen innvandrere ikke passer inn i Sverige.

– Hvordan er det du uttrykker deg, ropte Centerpartiets leder Annie Lööf sint, mens hun slo i bordet.

– Slutt å skrike og gape i hver debatt, svarte Åkesson.

Tok avstand

Etter debatten tok SVTs debattleder Martina Nord avstand fra Åkessons uttalelser.

– Vi skal begynne med å si at Jimmie Åkessons uttalelse var grovt generaliserende, og SVT tar avstand fra den, sa Nord.

Åkessons partifelle Martin Kinnunen reagerte kraftig på Twitter etter hendelsen, skriver Aftonbladet.

– Uakseptabelt. Drittkanal, skriver Kinnunen.

SDs pressesjef Henrik Vinge krevde møte med Landahl, som er ansvarlig for SVTs valgdekning.

– Det var hun som tok beslutningen om å ta avstand fra vår integrasjonspolitikk. Jeg kommer til å legge dette fram som en skandale. Vi krever rask og tydelig unnskyldning, skrev Vinge på Twitter.

Landahl sa før møtet at SVT har ansvar for å ta avstand fra generaliserende uttalelser fra politikere.

– Lite fornuftig

SVTs fremgangsmåte setter ikke kanalen i noe godt lys, mener medieforsker Lars Kabel, som er lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

– Jeg tror ikke det var særlig fornuftig å gjøre det to dager før et valg, selv ikke hvis SVT gjerne vil ta avstand og er redd for å måtte stå juridisk og moralsk til ansvar for noen svært harde uttalelser, sier Kabel.

Det vil aldri komme på tale at den danske rikskringkastingen DR tar avstand fra en politikers uttalelser, slår DRs nyhetssjef Thomas Falbe fast.

– Det ville ikke ha skjedd. DR er ikke et medium som har holdninger til uttalelser og politiske meninger. Vi mener ikke noe, sier han.

Heller ikke danske TV2s nyhetsredaktør Mikkel Hertz er enig i SVTs beslutning.

– Dette er høyst uvanlig for en offentlig kringkaster. Jeg synes ikke at det er en debattleders oppgave å forholde seg til synspunktene som kommer fram, sier Hertz.