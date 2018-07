Forsvarer: – Anklagene mot Zaman er latterlige

Mandag skal den profilerte journalisten Kadafi Zaman, som ble pågrepet og fengslet i Pakistan fredag, framstilles for retten i byen Gujrat i Punjab-provinsen. Lørdag ble det opplyst at Zaman, sammen med 38 andre, skal være anmeldt for drapsforsøk under demonstrasjon han rapporterte fra. Han skal videre være anmeldt for å ha tatt mobilen fra fire politimenn, for å ha revet i stykker uniformen til en politimann og for ordensforstyrrelse.

– Han ble anmeldt for å ha deltatt i den demonstrasjonen, men den anmeldelsen ble frafalt i går. Så er det en anmeldelse til som går på trusler, forteller nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 til NTB søndag.

Solbrække forstår det slik at anklagene mot Zaman er en del av hva som kan beskrives som en masseanmeldelse.

.- Vi oppfatter det slik at denne anmeldelsen gjelder veldig mange mennesker, men vi tar det veldig alvorlig. Det er veldig alvorlig når en journalist på jobb blir pågrepet.

Solbrække opplyser at Zaman mottar lokal juridisk bistand.

– Anklagene er latterlige

Aftenposten har søndag vært i kontakt med Zamans forsvarer, Imran Bamta, som beskriver anklagene mot Zaman som latterlige.

– Politiet har blant annet anmeldt ham for drapsforsøk og mobilsnapping. Han hadde jo ikke noe våpen. Hvordan kan han da bli anmeldt for drapsforsøk?

På spørsmål om hvorfor TV 2-reporteren ble varetektsfengslet, svarer Bamta:

– Politiet i Pakistan hevdet i retten at de må finne de fire mobiltelefonene som de mener demonstrantene tok fra dem. Og så har politiet sagt at de vil ha ham i varetekt mens etterforskningen pågår, svarer Bamta.

Zaman har to anmeldelser på seg. De er registrert på forskjellige politistasjoner. I den ene saken, der han er anmeldt for å ha kastet stein mot politiet, har Zaman fått innvilget kausjon.

Avisen har også besøkt Zaman på cella hvor han holdes på politistasjonen i Gujrat. Journalistene observerte synlige blåmerker og hevelser på Zamans hender og armer.

UD jobber med å få tillatelser

Utenriksdepartementet (UD) jobber søndag jobber med å få de nødvendige tillatelser til å dra fra Islamabad til byen Gujrat nord i Pakistan for å besøke Zaman i fengselet.

UD forteller at de søndag at de er i kontakt med pakistanske myndigheter på ulike nivåer.

– Vårt hovedanliggende er å sørge for at Zamans rettigheter blir ivaretatt. Vi jobber for fullt med å følge opp denne saken. Ambassaden i Islamabad er i kontakt med vedkommende, hans familie og arbeidsgiver og gir konsulær bistand, sier kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i UD til NTB søndag.

Lørdag kveld meldte VG at Pakistans ambassadør i Norge, Riffat Masood, var på vei til sitt hjemland for å hjelpe TV 2-reporteren.

– Vi jobber nå med å få frigjort Hr. Zaman så fort som mulig, sier Abassi til avisa.

Solbrække i TV 2 forteller at de er optimistiske på Zamans vegne.

– Det er høy oppmerksomhet rundt denne saken, og jeg opplever at alle relevante instanser jobber aktivt med å løse situasjonen, sier hun til NTB.