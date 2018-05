Trump: USAs utenriksminister Mike Pompeo er på vei til Nord-Korea

Det var president Donald Trump som opplyste at Pompeo er underveis til Pyongyang. Det skjedde under redegjørelsen om at USA trekker seg fra atomavtalen med Iran.

– I dette øyeblikk er utenriksminister Pompeo på vei for å forberede det kommende møtet med Kim Jong-un. Han kommer faktisk til å lande i Pyongyang i løpet av en times tid, sa Trump ved 14-tiden lokal tid (rundt klokka 20 norsk tid).

Pompeo møtte Kim for noen uker siden, men da som sjef for etterretningsorganisasjonen CIA.

I tillegg til å planlegge toppmøtet, trolig i slutten av mai eller i begynnelsen av juni, skal Pompeo forsøke å få regimet i Nord-Korea til å sette fri tre amerikanske statsborgere.