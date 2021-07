Engelsk by på konkursens rand ber om statlig hjelp

Den engelske byen Slough, kjent fra TV-serien The Office, er i så hardt økonomisk uføre at de har bedt staten om hjelp. Gjelden har vokst seg så stor at kommunen ikke klarer å håndtere den.

Framtiden ser ikke så lys ut i Slough i England. Foto: PAUL CHILDS / NTB

Søren Astrup

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Da den britiske komikeren Ricky Gervais skulle finne et sted til sin fiktive papirvarebedrift i TV-serienThe Office plasserte han den i byen Slough i Berkshire, England. Men i dag ler man ikke stort i Slough. Byen er på konkursens rand.

Bystyret har meldt at man med øyeblikkelig virkning innstiller alle utbetalinger og unødig bruk av penger etter å ha innlevert noe som minner om en konkursbegjæring.

Bystyret er ikke i stand til å få balanse i budsjettet, og har derfor orientert det britiske innenriksdepartementet om at de nå trenger statlig hjelp. Ifølge britisk presse har byen «et sort hull» på omtrent 1,2 milliarder norske kroner i budsjettet sitt, og det er en betydelig risiko for at dette hullet kan vokse seg større.

Koronakrise

Det innebærer at verdier skal selges, at utgiftene skal under lupen og at alle aktiviteter som ikke regnes som helt nødvendige skal fastes ut, ifølge en analyse fra tjenestepersonen som nå er satt inn for å forsøke å få styr på byens budsjett.

Problemene er tilsynelatende delvis utløst av koronakrisen. Under epidemien har nemlig byen mistet langt flere arbeidsplasser enn sine nabobyer.

Samtidig beskyldes byrådet for å ha vært for rundhåndet overfor bedrifter og innbyggere som hadde vansker med å takle den økonomiske nedturen. Det har ikke blitt bedre av at kommunens regnskapsavdeling ikke har evnet å styre finansene, ifølge en eksternrevisjon. For to år siden fant man en regnefeil som alene gjorde kommunen 90 millioner kroner fattigere.

Slough er kjent fra Ricky Gervais-serien The Office Foto: Reuters/NTB

Mange kommuner hardt presset

Slough er ikke den første engelske kommunen som har havnet i økonomisk uføre og blitt satt under statlig administrasjon. Ifølge avisa The Guardian har både Northamptonshire og Croydon tidligere opplevd det samme som Slough. Og ifølge den britiske riksrevisjonen er 25 engelske kommuner nå hardt presset av koronakrisens negative økonomiske følger.

I de fleste land, inkludert i Storbritannia, vil staten gripe inn før kommuner og byer reelt går konkurs. I Norge settes for eksempel hardt pressede kommuner på den såkalte ROBEK-lista, som innebærer statlig kontroll av den gjeldende kommunens budsjett.

Danmark og USA

I Danmark var hovedstaden København hardt presset på begynnelsen av 90-tallet, med gjeld på ti milliarder danske kroner og et budsjettunderskudd på to til tre milliarder kroner i året. I 1994 måtte København kommune selge sine boligeiendommer med 20 000 leiligheter til den danske staten, samt gi attraktive eiendommer til Ørestadsselskabet, et privat selskap eid av kommunen og staten som var i ferd med å bygge byen ut av den økonomiske gropa.

I USA kan byer helt og holdent gå konkurs. Det har blant annet skjedd i Detroit, som gikk konkurs i 2013. På det tidspunktet var byens aller mest nødvendige funksjoner allerede kuttet til beinet. Responstiden på politiutrykninger var blant annet oppe på hele 58 minutter, hvor den i resten av USA lå på gjennomsnittlig elleve minutter.

I dag er Detroit igjen i ferd med å reise seg etter investeringer og forbedring av boligområder, men endringene fører også til at fattige innbyggere presses ut av byen.