Sverige skal søke om Nato-medlemskap

Sverige søker om medlemskap i Nato. Den historiske beslutningen ble kunngjort av statsminister Magdalena Andersson på en pressekonferanse mandag.

Det er klart at Sverige søker om medlemskap i Nato. Statsminister Magdalena Andersson bekreftet søndag at hennes parti Socialdemokraterna går inn for Nato-medlemskap.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi kommer til å opplyse Nato om at vi ønsker å bli medlem i alliansen, sa Andersson på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Vi forlater en epoke og går inn i en annen, sa hun. Finland varslet at de vil søke om Nato-medlemskap søndag.

Også lederen for partiet Moderaterna Ulf Kristersson deltok på pressekonferansen.

– Dette er en historisk avgjørelse. Det handler ikke om partipolitikk, men om å ta et felles ansvar for landets sikkerhetspolitiske interesser, sa Kristersson.

Ekstraordinært møte

Avgjørelsen om Nato-søknaden ble tatt i et ekstraordinært regjeringsmøte mandag, i etterkant av en debatt om Nato-spørsmålet i Riksdagen.

– Sverige vil være i en sårbar posisjon mens søknaden vår er til behandling, sa Andersson.

Det samme tror Kristersson.

– Vi lever i en farlig tid akkurat nå. Russland vil ikke like at Sverige og Finland blir med i Nato.

Bred støtte

Regjeringspartiet Socialdemokraterna varslet søndag kveld at de går inn for Nato-medlemskap, og med det var et flertall av partiene i Riksdagen for å sende en søknad til Nato.

– Det beste for Sverige og det svenske folkets sikkerhet er at vi blir med i Nato, sa statsminister Magdalena Andersson da.

Mandag formiddag ble det holdt en debatt i den svenske Riksdagen der alle partiene fikk si sin mening om Nato-spørsmålet.

Bare partiene Vänsterpartiet og Miljöpartiet er imot et medlemskap.