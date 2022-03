Vestlige våpen dukker raskt og diskret opp ved Ukrainas grense

På en rullebane nær den ukrainske grensen ankommer omtrent 14 fly hver dag for å levere tonnevis med vestlig militærhjelp til det invaderte landet.

Sivile har fått utdelt våpen i Ukrainas hovedstad Kyiv for å kunne forsvare byen mot russiske angrep.

NTB-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Før den russiske invasjonen av Ukraina var landets president Volodymyr Zelenskyj på besøk hos kystvaktene i Mariupol og inspiserte våpnene deres.

En ukrainsk soldat bærer ammunisjon under en øvelse i Donetsk-regionen 10. februar, to uker før Russland invaderte Ukraina.

Ankomstplassen for våpnene holdes hemmelig av sikkerhetsgrunner, og det er det amerikanske forsvarsdepartementet som koordinerer leveransene fra de 22 giverlandene.

En håndfull journalister fikk være med da den amerikanske forsvarssjefen Mark Milley inspiserte stedet fredag. Journalistene fikk ikke lov til å ta bilder, men kunne observere da personell på stedet forberedte seg på levering av rundt 100 panservernraketter.

Menn i sivile klær brukte gaffeltrucker for å flytte rakettene, som var stablet på paller og kun dekket av plast.

Teknisk Ukeblad skriver at panservernrakettene som Norge gir Ukraina ble fløyet til Polen torsdag. Det dreier seg om to tusen panservernraketter av typen M72, som produseres av Nammo på Raufoss og som regjeringen mandag besluttet å bidra med til støtte i Ukrainas kamp mot Russland.

Sendt videre

På rullebanen kunne journalistene se at lasterommet til et US Air Force C-17-transportfly lukket seg etter fullført levering, i samme øyeblikk som et nytt C-17 fly landet på rullebanen.

Rakettene blir ikke værende på ankomstplassen lenge. Ifølge det militære tjenestepersonellet på stedet blir de raskt ført videre over grensen og fordelt.

På det meste har det ankommet hele 18 leveranser til stedet på en dag. Rundt fire eller fem av de daglige leveransene er fra USA.

Soldater og sivile

Operasjonen drives av en blanding av soldater og sivile, hovedsakelig fra Natos medlemsland, som har kommet for å gi sin støtte til Ukraina i kampen mot en russisk invasjonsstyrke som er både større og bedre utstyrt enn det ukrainske forsvaret.

Utover bistanden fra USA sender også en rekke europeiske land nå utstyr til Ukraina, inkludert Norge. Blant utstyret og våpnene finner man panservernraketter, Stinger-raketter, pansrede kjøretøy, drivstoff, ammunisjon, automatiske våpen og til og med matrasjoner til de ukrainske styrkene.

USA hadde i slutten av februar levert to tredeler av våpnene de har lovet ukrainerne, og sier disse våpnene effektivt har vært i stand til å bremse frammarsjen til de russiske styrkene, ifølge en tjenestemann i det amerikanske forsvarsdepartementet.

Flere styrker

Og siden Natos østeuropeiske medlemmer er dypt bekymret over hva Russland kan tenkes å planlegge ut over invasjonen av Ukraina, har USA og andre Nato-land send ytterligere flere tusen soldater dit for å berolige dem.

De amerikanske soldatene er særlig blitt utplassert i Polen, hvor general Milley besøkte styrkene stasjonert på den store Nowa Deba-treningsbasen sørøst i landet.

For å styrke samarbeidet mellom de amerikanske og de polske styrkene har soldatene fra de to landene trappet opp sine felles øvelser de siste to ukene. En slik øvelse ble gjennomført fredag mens Milley observerte.

Amerikanske stridsvogner simulerte et angrep mens polske soldater slo tilbake fra sine stridsvogner.

– Enestående mobilisering

Ifølge Milley er de amerikanske soldatene der for å ytterligere forsikre om at USA er et fullverdig Nato-medlem og har til hensikt å oppfylle sine forpliktelser etter Nato-avtalens artikkel 5, og han henviste med det til forsvarsalliansens kollektive forsvarsløfte.

Sjefen for amerikanske styrker i Europa, general Chris Cavoli, hyller det han kaller en enestående mobilisering av Nato-styrker de siste to ukene.

– Nato er mer samlet enn jeg noen gang har sett det før. Jeg har aldri sett denne viljen eller denne kampberedskapen som jeg ser i alliansens bakkestyrker akkurat nå, sier han.

Senter for amerikanere

General Milley, med journalistene på slep, besøkte senere et senter som kort tid før den russiske invasjonen av Ukraina ble opprettet for amerikanere som flyktet fra kampene.

Senteret, som ligger i et konferanselokale i den polske byen Rzeszow, kan ta imot opptil 2.500 personer. Så langt har det ikke blitt brukt, men står beredt til å ta imot også ukrainske flyktninger dersom flyktningstrømmen vokser.

Senteret er også hjemmet til et internasjonalt operasjonsknutepunkt der soldater overvåker antallet mennesker som ankommer den polske grensen fra Ukraina.

De analyserer også kampene som foregår i Ukraina, for å sikre at våpenforsyningene fra vestlige land kommer trygt fram til ukrainske styrker.