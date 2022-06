WHO: Apekopper er ikke en global helsekrise

Utbruddet av virussykdommen apekopper er en dypt urovekkende, pågående helsetrussel, men er for øyeblikket ikke en global folkehelsekrise, mener WHO.

NTB-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Verdens helseorganisasjons (WHO) konklusjon ble presentert lørdag etter at ekspertene i organisasjonens krisekomité møttes to dager tidligere. Her heter det at utbruddet ikke kan klassifiseres som en folkehelsekrise av internasjonal bekymring – som er det høyeste trusselnivået på WHOs skala.

Komiteen slår imidlertid fast at omfattende tiltak er nødvendig for å hindre spredning av utbruddet.

– Jeg er dypt bekymret over spredningen av apekopper, som nå er påvist i over 50 land, i fem WHO-regioner, med 3.000 tilfeller siden starten av mai, sier WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus i en uttalelse sent lørdag kveld.

Apekopper kan smitte ved nær kontakt mellom mennesker over tid. De fleste blir friske uten behandling, og kun i sjeldne tilfeller fører viruset til alvorlig sykdom eller dødsfall.

Les også Ni registrerte tilfeller av apekopper i Norge