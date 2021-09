Uværet Ida herjer øst i USA

Uværet Ida, som tidligere i uka rammet det sørlige USA, herjer nå langs østkysten. Det er erklært unntakstilstand i New Jersey og New York.

Gayatri Jeevaharan Journalist

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Flere deler av storbyen New York er oversvømt, og de fleste T-banelinjene måtte stenges. Kun nødetatene fikk lov til å kjøre i gatene natt til torsdag lokal tid.

Onsdag kveld kom det 80 millimeter regn i Central Park på én time, noe som var ny rekord med stor margin. Den forrige rekorden ble trolig satt for bare knappe to uker siden, under stormen Henri. Da ble det målt 49 millimeter nedbør i løpet av en time i parken på Manhattan.

Unntakstilstand

Delstatene New York og New Jersey har begge erklært unntakstilstand. Det har også ordfører Bill de Blasio i byen New York. I bydelene Queens og Bronx er minst sju mennesker døde, opplyser kilder i politiet og redningstjenestene.

I Queens ble en 45 år gammel kvinne og hennes 22 år gamle sønn funnet døde i en oversvømt kjeller. Fire andre mennesker er bekreftet døde i bydelen, blant dem en to år gammel gutt, melder NBC New York. En 66 år gammel mann ble funnet livløs av ambulansepersonell i Bronx og senere erklært død.

Redningstjenestene i byen tar seg rundt i spesialbygde kjøretøyer med ekstra høy bakkeklaring. Disse ble kjøpt inn etter orkanen Sandy i 2012 for å kunne kjøre i områder med mye vann.

I byen Passaic i New Jersey bekrefter ordføreren at to personer har mistet livet.

forrige





fullskjerm neste New York, USA 1 av 4 Foto: Craig Ruttle / NTB

Demning nær bristepunktet

I nærheten av byen Johnstown i Pennsylvania har vannstanden ved en demning blitt så høy at tusenvis har måttet evakuere, etter at det i enkelte områder har falt nesten 130 millimeter regn.

Byen ble i 1889 rammet av en stor flom som førte til at en demning brast. Den gang omkom 2.200 mennesker da store vannmasser kom fossende inn i et tettbygd strøk.

Stengte veier og strømløse boliger

Andre steder i Pennsylvania har Ida ført til at et stort antall skoler og forretninger har måttet stenge dørene. Rundt 150 veier er stengt, og også på mange andre er det nå umulig å kjøre.

Kraftselskaper melder at flere hundre tusen mennesker er uten strøm i Pennsylvania og New Jersey.

Uværet fortsatte østover onsdag kveld, og værtjenesten NWS har bekreftet at minst én tornado har oppstått. I sosiale medier er det lagt ut flere bilder og videoer av boliger som er rasert av vinden, samt tak som har løsnet fra bygg sør i New Jersey, like ved grensa mot Pennsylvania.

Unntakstilstand i New Jersey

New Jersey-guvernør Phil Murphy har erklært unntakstilstand. I byen Lambertville har innbyggere lagt ut bilder i sosiale medier av store vannmengder i gatene og biler som er under vann.

I Virginia har nesten 20 boliger blitt skjøvet av grunnmuren av styrtflom, og flere campingvogner ble tatt av vann vest i delstaten.

Tornadovarsel

I New York-bydelen Bronx er det lagt ut video av flere biler som er helt eller delvis under vann. Det er blitt sendt ut tornadovarsel både her og en rekke andre steder i regionen.

Også flyplassen Newark er hardt rammet. I en uttalelse heter det at det er «alvorlig flom» på flyplassen, og det har blitt lagt ut video i sosiale medier av store vannmengder inne på flyplassen. Alle flyginger er midlertidig satt på vent.

I Massachusetts lenger nord er det utstedt farevarsel for styrtflom i Boston og store deler av delstaten, skriver Boston Herald.

En ny tropisk storm, Larry, er allerede på vei vestover over Atlanterhavet. Den spås å bli en større tropisk orkan i løpet av lørdagen.

(©NTB)

forrige

fullskjerm neste Pennsylvania, USA 1 av 2 Foto: Matt Rourke / NTB

Les også Orkanen Ida har feid inn over Louisiana i USA