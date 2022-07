Google vil slette opplysninger om besøk på abortklinikker i USA

Google kunngjorde fredag at de vil slette lokasjonshistorikk som viser hvor og når brukere har besøkt abortklinikker i USA.

Høyesteretts kjennelse om å oppheve amerikanske kvinners føderale rett til abort, utløste protester over hele USA.

NTB-AFP

Google frykter at myndighetene i delstater der abort blir forbudt, ved hjelp av geolokalisering skal finne fram til kvinner som tar abort i andre delstater.

Etter at høyesterett omstøtte Roe vs. Wade-kjennelsen som ga kvinner i USA rett til abort, kan hver enkelt delstat bestemme om abort skal tillates. Siden kjennelsen er abort blitt forbudt i en rekke delstater, og det ventes at forbud innføres i halvparten av statene.

Noen delstater innfører totalforbud, mens andre innfører forbud etter sjette eller 15. uke eller unntak for voldtekt, incest eller om morens liv er i fare. Enkelte delstater åpner for å rettsforfølge kvinner som tar abort i andre delstater der det er lov.