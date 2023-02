Sør-Koreas innenriksminister stilles for riksrett etter halloweentragedien

Med klar margin stemte Sør-Koreas nasjonalforsamling onsdag for å stille landets innenriksminister Lee Sang-min stilles for riksrett.

Innenriksminister Lee Sang-min vil ikke gå av, men Sør-Koreas nasjonalforsamling vil at han skal gå.

NTB-Reuters-AP

20 år gamle Stine Roalkvam Evensen fra Ganddal i Sandnes er en av de 159 personene som omkom i halloween-tragedien i Seoul.

Opposisjonen, som har flertallet i parlamentet, vil holde Lee ansvarlig for de ulike tingene som sviktet fra statlig hold under halloweentragedien 30. oktober i fjor.

159 personer omkom og 196 ble skadd da det oppsto massetrengsel og panikk under en feiring i trange gater i hovedstaden Seoul. En 20 år gammel kvinne fra Sandnes var blant de omkomne.

Lee og politiet har fått kraftig kritikk for hvordan de håndterte tragedien, særlig etter at logger fra nødnumrene ble offentliggjort. Disse viste at det kom inn flere anrop som advarte om faren for massetrengsel flere timer før tragedien.

Riksrettsvedtaket sender saken til landets grunnlovsdomstol, som har seks måneder på seg til å avgjøre om Lee skal avsettes permanent. I mellomtiden er innenriksministeren suspendert fra posten.

Innenriksministeren selv ønsker ikke å gå av, og også president Yoon Suk-yeol har uttrykt sin misnøye med vedtaket.