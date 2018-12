Trump varsler motrapport om Mueller-etterforskningen

Det skriver presidenten på Twitter fredag.

– Vi vil lage en stor motrapport til Mueller-rapporten. Dette burde aldri kunne skje igjen med en fremtidig amerikansk president, skriver han.

Spesialetterforsker Robert Mueller etterforsker anklagene om at Trump-medarbeidere samarbeidet med russiske myndigheter før presidentvalget i 2016.

Etterforskere som arbeider for Mueller skal fredag legge fram detaljer om hvor lenge de mener Trumps tidligere advokat Michael Cohen bør sone i fengsel.

Cohen har samarbeidet tett med Mueller og hans etterforskningsteam etter å ha innrømmet å ha løyet til Kongressen.

Muellers team er også ventet å forklare hvordan de mener Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort har løyet under sine samtaler med etterforskerne. Manaforts advokater holder fast ved at han har vært ærlig hele veien.

President Trump har flere ganger angrepet etterforskningen, og omtalt den som en «heksejakt».

Fredag tok han til Twitter for å få utløp for sin frustrasjon. I en rekke meldinger angrep han spesialetterforsker Mueller, tidligere FBI-sjef James Comey og Andrew Weissman, som er et nøkkelmedlem av etterforskningsteamet.