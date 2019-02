Kim ga sitt første svar til en utenlandsk journalist

Den nordkoreanske lederen fikk spørsmål om hvordan han så på den andre og siste dagen av toppmøtet i den vietnamesiske hovedstaden Hanoi.

– Det er for tidlig å si. Jeg vil ikke komme med spådommer. Men instinktivt føler jeg at det vil lede til et godt resultat, lød svaret.

Ingen svar i Singapore

Verken spørsmålet eller svaret er særlig oppsiktsvekkende på et møte for toppolitikere, men den korte sekvensen skiller seg likevel ut. Spørsmålet kom fra en reporter som tilhører presselosjen i Det hvite hus, og det skal være første gang Kim besvarer et spørsmål fra en utenlandsk journalist.

Sør-Koreas gjenforeningsdepartement kunne ikke bekrefte at statslederen i nord aldri har svart på spørsmål fra en utenlandsk journalist. Samtidig har han knapt hatt muligheten før, og det er ingen kjente anledninger hvor han faktisk har gjort det.

Da Trump og Kim møttes i Singapore i fjor, ignorerte sistnevnte spørsmålene som ble ropt til ham, og i møtene han har hatt med presidentene i Sør-Korea og Kina har det ikke vært anledninger for pressen til å stille spørsmål.

– Sterkt forhold

Også Trump kom med noen korte kommentarer på vei inn til torsdagens møte. Han sa at han ikke har hastverk med å komme fram til en atomavtale og vektla samtidig det gode forholdet til den nordkoreanske lederen.

– Jeg mener det er viktig at det er et sterkt forhold. Når du har et godt forhold, kan det skje mye bra.

Samtidig er kjernefysisk nedrustning på Koreahalvøya det viktigste temaet for møtet, som er det andre mellom Kim og Trump. Mens den amerikanske presidenten har sagt at han vil at Nord-Korea skal kvitte seg med hele sitt atomprogram, har hans egne etterretningstjenester påpekt at det er lite trolig at det vil skje.

Flere spørsmål

Kim sa han «vil gjøre sitt beste for å komme fram til et bra resultat» i atomsamtalene. På spørsmål om han er villig til å gå med på en atomnedrustning, svarte statslederen:

– Hvis jeg ikke var villig til det, ville jeg ikke vært her nå.

Han fikk også spørsmål fra en amerikansk reporter om hvordan han ville stilt seg til at USA åpnet et kontor i Pyongyang for kontakt mellom landene. Via tolken sin svarte Kim at det var en tanke som ville være velkommen. Også Trump mente det ville være en god idé og at det gikk «begge veier».

Selv om det ikke er snakk om en ambassade, vil et slikt kontor være et steg på vei mot normalisering av forholdet mellom USA og Nord-Korea.