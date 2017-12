Chris Rea kollapset på scenen

Vitner blant publikum forteller at Rea falt sammen midt en sang og ble liggende og skjelve omtrent tre kvarter ut i forestillingen, skriver The Sun.

– Han sto ved mikrofonen og hadde gitaren i hånden og han skalv som om noe ikke var helt i orden. Han prøvde å gripe mikrofonen. Jeg trodde først det var noe galt med den som han ville fikse. Så tok han tre-fire skritt bakover og falt sammen, sier Darren Fewins, som var på konserten i Oxford med sin kone.

Rea, som fikk et slag for et år siden, ble kjørt til sykehus. En ansatt i ambulansetjenesten sier Reas tilstand er stabil.

66-åringen er trolig mest kjent for juleklassikeren «Driving home for Christmas» og sommerhiten «On the beach». Han var midt i en Europa-turné da han fikk problemer i Oxford.