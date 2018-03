Det hvite hus: Trump har allerede fått medhold i voldgiftssak mot pornostjernen Stormy Daniels

Pornostjernen Stormy Daniels, hvis virkelige navn er Stephanie Clifford, har tidligere hevdet at hun har hatt sex med Trump. Men i 2016 inngikk hun en avtale med Trumps advokat der hun lovet å ikke snakke om saken.

Nå har hun imidlertid gått rettens vei for å få avtalen opphevet fordi hun mener at voldgiftsprosessen var falsk og preget av en rekke saksbehandlingsfeil.

Trumps pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders svarte onsdag med å si at Trump allerede har vunnet en voldgiftssak mot kvinnen.

Hun understreker også at Trump har gjort det helt klart at alle anklagene er falske, men hun vil ikke svare på flere spørsmål. I stedet henviser hun til Trumps private advokat, Michael Cohen.

I Cliffords søksmål heter det at fortrolighetsavtalen er ugyldig ettersom Trump selv aldri signerte den. I tillegg anklages Cohen for å ha forsøkt å skremme henne til taushet.

I februar erkjente Cohen at han betalte Clifford om lag 1 million kroner i forbindelse med en avtale.

Magasinet In Touch publiserte i januar et intervju med Clifford fra 2011 der hun legger ut i detalj om et påstått seksuelt forhold til Trump. Men etter å ha mottatt pengene har hun nektet for å ha hatt et forhold til Trump.

Trump har gjennom sine advokater nektet for at de hadde et forhold.