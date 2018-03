Corbyn mener russisk mafia kan ha stått bak nervegiftangrepet

– Man kan ikke utelukke at en tilknytning til russiske mafialignende grupper kan ha gjort det mulig å fotfeste i Storbritannia, skriver Corbyn i en kronikk i fredagens utgave av The Guardian.

– Å skynde seg framover fortere enn politiet får samlet inn bevis, i en opphetet parlamentarisk atmosfære, er verken i vår nasjons sikkerhets eller i vårt rettsvesens interesse, skriver Labour-lederen.

Corbyn advarer om at man ved å anklage den russiske stat som ansvarlig for angrepet, kan bidra til å skape mer konflikt. Han skriver også at han er «ingen støttespiller av Putin-regimet», men at «det ikke betyr at vi bør kaste oss ut i en ny kald krig med eskalerende militærutgifter, stedfortrederkriger rundt omkring i verden og en McCarthy-lignende intoleranse for andre meninger».

Corbyns venstrevridde synspunkter har tidligere blitt møtt med kritikk selv innad i eget parti, noe som har resultert i at Labour-medlemmer i Underhuset har stilt seg på den konservative regjeringens side i stedet.

Fram til fredag morgen hadde 33 Labour-representanter skrevet under på en erklæring i Parlamentet der Russland «utvetydig» får skylden for angrepet.