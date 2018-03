Medier: Tog som skal ha kjørt Kim til Kina har forlatt Beijing

Ikke-navngitte kilder sa mandag kveld til Bloomberg at Kim hadde reist på sin første utenlandstur som Nord-Koreas leder.

Samtidig meldte japanske medier at et nordkoreansk tog ankom Beijing med et enormt sikkerhetsoppbud mandag kveld.

Tirsdag melder japanske Kyodo at toget forlot togstasjonen i Beijing i løpet av formiddagen.

Omtrent samtidig skrev AFP at Kina vil kommentere ryktene om at det var Kim som var på besøk «når tiden er inne».

Pleier å vente

Toget som ankom mandag og dro tirsdag ligner angivelig det Kim Jong-uns far, Kim Jong-il, brukte på utenlandsreiser da han var Nord-Koreas leder. Et større sikkerhetsoppbud tirsdag ved et pensjonat i Beijing hvor tidligere nordkoreanske ledere har bodd, styrket rykteflommen om at Kim Jong-un var i Kina.

At Kina ikke bekreftet dette umiddelbart er ikke uvanlig. Da Kim Jong Il besøkte landet, pleide kinesiske myndigheter å vente med å bekrefte det til han var kommet trygt tilbake til sitt hjemland.

Kan være søsteren

Heller ikke myndighetene i Sør-Korea eller USA har så langt kunnet bekrefte Kims Kina-besøk.

Sørkoreanske analytikere sier de tviler på at Kim Jong-un er eller var i Kina. De mener det er usannsynlig at den nordkoreanske lederen ville sneket seg inn i landet for sitt første møte med myndighetene i Kina, fordi han anser Nord-Korea og Kina som likeverdige diplomatisk.

Da er det er mer sannsynlig at Kim har sendt sin søster Kim Yo Jong for å berolige Kina, Nord-Koreas sterkeste allierte, i forkant av møtet med USA og Sør-Korea, mener analytikerne. I april og mai skal Kim etter planene møte henholdsvis den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in og amerikanernes president Donald Trump.

Kina har opp gjennom historien vært det nordkoreanske regimets viktigste allierte, men den siste tiden har forholdet mellom landene blitt noe kjøligere som følge av Nord-Koreas utvikling av kjernevåpen.

Sosiale medier og investorer preges

I sosiale medier har myndighetene i Kina slettet og blokkert alle innlegg som setter Kim i et dårlig lys.

Kinesiske investorer har på sin side forsøkt å tjene på Kims angivelige besøk. Tegnet for «Kim» på mandarin uttales «jin», og betyr gull. Kinesiske selskaper med «jin» i navnet gikk høyt på børsen tirsdag. Det samme gjelder andre selskaper med navn som på en eller annen måte referere til Kim eller til Nord-Korea.

Tegn til avspenning

Den siste måneden har det vært en rekke tegn til avspenning mellom Nord-Korea, USA og Sør-Korea. USAs president Donald Trump har sagt seg villig til å møte Kim, og sørkoreanske myndigheter har opplyst at Kim har vært villig til å diskutere atomnedrustning.

Regjeringen i Japan mener det er sanksjoner og internasjonalt press som nå har gjort Nord-Korea villig til å forhandle.