Dødstallet stiger etter storm på Filippinene

De fleste dødsfallene etter stormen Tembin, som søndag økte til tyfons styrke før den blåste ut i Sør-Kinahavet, var i provinsene Lanao del Norte og Lanao del Sur og på Zamboanga-halvøya, ifølge lokale politifolk rundt om på øya Mindanao.

Tallet på døde som oppgis av lokale politifolk, er enda høyere enn 208. De opplyser at 135 er funnet døde og ytterligere 72 er savnet i Lanao del Norte, mens 47 er funnet døde og 72 er savnet på Zamboanga. Ytterligere 18 er funnet døde i Lanao del Sur, ifølge politikilder.

I tillegg har 40.000 mennesker flyktet til midlertidige leire, mens ytterligere 70.000 har måttet forlate hjemmene sine eller er på annen måte rammet av uværet, ifølge hjelpeorganisasjoner.

Tidligere søndag advarte de om at fortsatt mye nedbør kan gjøre redningsarbeidet etter overlevende vanskelig.

Flomvann fra fjellet

Et av stedene som ble hardest rammet, var fjellandsbyen Dalama, som ble mer eller mindre feid bort i sin helhet da flomvannet tok med seg 103 hus.

Politi, soldater og frivillige bruker hendene til å grave gjennom gjørme og vrakrester i jakten på overlevende.

– Flommen var allerede nærme, og folk greide ikke å komme seg ut av husene, sier Armando Sangcopan, en eldre innbygger fra Dalama.

Også fiskerlandsbyen Anguan ble hardt rammet. Natt til søndag ble det satt i verk en søk- og redningsoperasjon etter mer enn 30 mennesker som ble feid vekk av flomvannet der. Minst fem omkomne er hittil funnet i landsbyen.

– Flomvann fra fjellet kom ned veldig raskt og feide med seg folk og hus. Det er svært trist fordi julen bare er noen få dager unna. Men sånt som dette skjer utenfor vår kontroll, sa ordfører Bong Edding i Sibuco i provinsen Zamboanga del Norte.

20 tyfoner

Tembin pisket fredag inn over Mindanao-øya, der det bor rundt 20 millioner mennesker. Det ble målt vindkast ​på 125 kilometer i timen, og ekstremværet brakte med seg store nedbørsmengder.

Øynasjonen blir herjet av rundt 20 tyfoner og stormer hvert år. En talskvinne for krisemyndighetene i landet uttaler at de er i sorg over det høye dødstallet.

– Vi ba om tvungen evakuering, og forskuddsmessig evakuering i visse områder. Vi er veldig lei oss over det store antallet dødsfall, sier hun.

Over 42 mennesker omkom da den tropiske stormen Kai-Tak traff sentralt i Filippinene forrige uke