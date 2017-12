Over 600 fortsatt savnet etter dødelig syklon i India

Syklonen har så langt ført til minst 250 bekreftede dødsfall siden den rammet først på Sri Lanka 29. november. Der tok uværet 27 menneskeliv før den beveget seg videre til India ved månedsskiftet.

Ockhi hadde vindstyrke på opptil 36 meter per sekund og rev også opp trær, slo ut elektrisitet, ødela telefoninfrastruktur og ødela tusenvis av hjem.

Indias forsvarsminister Nirmala Sitharaman sier onsdag at 661 fiskere fortsatt er savnet, men oppgir ikke hvorvidt disse antas omkommet. 400 av fiskerne er fra delstaten Tamil Nadu, mens de andre 261 er fra Kerala. Videre opplyste Sitharaman at over 845 mennesker er reddet i perioden fra da syklonen inntraff og fram til 20. desember.

Myndighetene i India har fått kritikk for at de ikke kom med tilstrekkelige advarsler til fiskere som var ute på havet da Ockhi inntraff. De har også fått kritikk fra etterlatte for at de ikke gjør nok for å finne igjen de som er savnet.

Indias østkyst, som inneholder store byer som Chennai, rammes som regel av flere omfattende stormer i perioden mellom april og desember. I 1999 førte en syklon til at over 8.000 mennesker omkom i den østlige delstaten Orissa.