USA kan ikke tvinge prins Andrew til Epstein-samarbeid

USA: Britiske prins Andrew kan ikke tvinges til samarbeid i etterforskningen av avdøde Jeffrey Epstein, og prinsens advokater bør heller ikke tillate det, mener jusseksperter.

Britenes prins Andrew holder tale i november på ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) i Nonthaburi i Thailand. Nå sier jusseksperter at amerikanske etterforskere neppe kan tvinge ham til samarbeid i Jeffrey Epstein-saken. Foto: Sakchai Lalit, AP/scanpix

NTB

Det er vurderingen fra jusseksperter nyhetsbyrået AP har snakket med i forbindelse med saken der påtalemyndigheten i USA forsøker å få den britiske prinsen i tale om hans forhold til den avdøde milliardæren. De går langt i å si at prinsen aldri mer kan dra til USA.

– Det ville være en feil av forbløffende proporsjoner av ham noensinne å komme til USA, sier Rob Feitel, en tidligere advokat for føderal påtalemyndighet som nå er privatpraktiserende.

– Det vil sannsynligvis også være feil av ham å møte amerikanske påtalemyndigheter og avgi en uttalelse, legger han til.

Katastrofal TV-opptreden

Prins Andrews venn over lang tid, Jeffrey Epstein, var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner da han ble funnet død i en fengselscelle i New York i august i fjor.

FBI har bedt britiske myndigheter om adgang til å stille spørsmål til prins Andrew i Epstein-etterforskningen.

Menneskerettsadvokat Ron Kuby har liten tro på samarbeid fra Andrews side etter prinsens «katastrofale» TV-opptreden i fjor.

– Alle som lurte på om det ville være best for ham eller ei å samarbeide og bare legge dette bak seg, forandret syn på det etter å ha sett ham på TV. Jeg mener, det er en grunn til at fyren nå bare blir sett og ikke hørt, sier Kuby.

– Det britiske regjeringen vil rett og slett ikke la dette skje. Det er dårlig publisitet, legger Kuby til.

Kan bli siktet

Teoretisk sett kan prinsen til og med stilles for retten i USA, hvis det er skjellig grunn til mistanke om at han har begått lovbrudd der, men det er ingenting som tyder på at saken går i den retningen.

Tidligere aktor David Weinstein sier at selv om prins Andrew skulle bli tvunget til å gi en uttalelse, har han fremdeles rett til å nekte å svare på spørsmål som kan medføre at han selv blir straffeforfulgt.

Dermed kan prinsen forholde seg temmelig taus, skulle han ende opp i vitneboksen, enten i Storbritannia eller i USA.

Brad Edwards representerer flere av Epsteins ofre og sier han i mange år har forsøkt å få prinsen til å hjelpe til i de sivile søksmålene. Han har et sterkt inntrykk av at uansett hva de gjorde, var det svært usannsynlig at prinsen ville stille opp.

– Jeg har ikke helt forstått spillet han spiller. Det er på tide å komme over og bare fortelle alle det du vet og svare på alle spørsmålene og gå videre. Du kan ikke nekte for at du har informasjon å gi, og du har ikke gitt den fra deg, sier Edwards.

Milliardæren Jeffrey Epstein ble funnet død på cella si før påtalemyndigheten i USA rakk å ta ut tiltale mot ham, men etterforskningen av anklagene mot ham og nettverket rundt ham pågår ennå. Foto: New York State Sex Offender Registry, AP/scanpix

Husker ikke

Påtalemyndigheten i New York har i flere måneder ønsket å stille spørsmål til prinsen i forbindelse med etterforskningen og anklager som har kommet fra flere kvinner, om at ansatte hos Epstein og hans kjæreste hjalp ham å rekruttere unge sexpartnere.

En av dem, Virginia Roberts Giuffre, hevder også at Epstein flere ganger organiserte seksuelle avtaler mellom henne og flere rike, kjente – inkludert Andrew.

Giuffre oppgir å ha hatt sex med prinsen tre ganger, i London, i Epsteins hus i New York og på Virgin Islands-øya til Epstein, da hun var i alderen 17–18 år. Prins Andrews har i det omtalte TV-intervjuet nektet for å ha hatt sex med Giuffre og sier han ikke kan huske å ha møtt henne, og kan ikke forklare fotografiet som verserer av ham og henne, der han har armen rundt henne.

