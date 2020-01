Iraks nasjonalforsamling vil kaste USA-ledet styrke ut av landet

Iraks nasjonalforsamling ber landets regjering om å kaste den USA-ledede militærkoalisjonen ut av Irak. Norge har om lag 70 soldater i landet.

Iraks folkevalgte krever at landets regjering må kaste ut den USA-ledede militærkoalisjonen som er i landet. Dette bildet fra september viser amerikansk befal under en seremoni på en militærbase i Bagdad. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

– Nasjonalforsamlingen har stemt for å be regjeringen om å avbryte sin forespørsel om hjelp fra den internasjonale koalisjonen til å bekjempe IS, sier nasjonalforsamlingens leder Mohammed Halbusi i en uttalelse søndag.

Resolusjonen ble vedtatt av de folkevalgte to dager etter at USA likviderte den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani i et droneangrep i Bagdad.

Ber FN fordømme

Det har ført til en svært spent situasjon i Midtøsten, og Iran har sverget å hevne angrepet.

Det irakiske utenriksdepartementet har også sendt en formell klage til FNs sikkerhetsråd der de ber FN fordømme det amerikanske angrepet som drepte Soleimani. Også flere irakere ble drept i angrepet.

Norge med i kjernegruppe

Irak har bedt verdenssamfunnet om hjelp til å bekjempe ekstremistgruppa IS, og over 60 land, deriblant Norge, har sagt seg villig til å bistå irakerne.

Det norske forsvaret har bidratt med styrker i Irak siden 2015 i operasjon Inherent Resolve på invitasjon fra irakiske myndigheter. Her er de del av en kjernegruppe på 20 land i en amerikanskledet koalisjon.

Den norske styrken består av om lag 70 personer og befinner seg i Anbar-provinsen, der de hovedsakelig driver med opptrening av irakiske sikkerhetsstyrker. Til sammenligning har USA om lag 5.000 soldater i Irak.

