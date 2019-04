Fire brexit-avstemninger i Parlamentet

Med 322 mot 277 stemmer gikk flertallet i Underhuset mandag inn for å si ja til at det skal holdes avstemninger over alternative brexit-forslag.

Speaker John Bercow kunngjorde deretter at Underhuset skal stemme over fire forslag, fra til sammen ni som var innlevert, fra 21-tiden mandag kveld. Det dreier seg blant annet om britisk medlemskap i tollunion med EU, og en EØS-løsning etter den norske modellen.

Et tredje forslag går ut på å legge enhver avtale som Parlamentet stemmer for, ut til folkeavstemning, og et fjerde forslag dreier seg om å forlenge forhandlingsperioden med EU.

Storbritannia skulle i utgangspunktet ha forlatt EU 29. mars, men May og EU ble enig om utsettelse slik at hun kunne gjøre et nytt forsøk på å få flertall for sin brexitavtale. Det klarte hun ikke da hun fredag la fram sin utmeldingsavtale for tredje gang. For tredje gang sa flertallet nei.

Mays nederlag betyr at Storbritannia etter planen skal forlate EU 12. april, og landet kan risikere å krasje ut av unionen uten noen avtale.

Underhusets arbeid mandag kveld blir dermed å forsøke å enes om en plan som kan samle flertall. Imidlertid vil ingen av avstemningene mandag kveld være juridisk bindende, melder BBC , som påpeker at det vil være opp til regjeringen å vurdere hvordan resultatet skal følges opp.

LES OGSÅ: