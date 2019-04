Ikke flertall for noen av brexit-forslagene

Ingen av de fire forslagene som ble lagt fram for avstemning i Underhuset mandag kveld, fikk flertall. Dermed er situasjonen fremdeles at Storbritannia trer ut av EU om elleve dager.

De fire forslagene dreide seg om britisk medlemskap i tollunion med EU, en EØS-løsning etter den norske modellen, å legge enhver avtale som Parlamentet stemmer for, ut til folkeavstemning, og et forslag om at Parlamentet tar kontroll over brexit-prosessen for å hindre landet fra å forlate EU uten avtale.

Storbritannia skulle i utgangspunktet ha forlatt EU 29. mars, men May og EU ble enig om utsettelse slik at hun kunne gjøre et nytt forsøk på å få flertall for sin brexitavtale. Det klarte hun ikke da hun fredag la fram sin utmeldingsavtale for tredje gang. For tredje gang sa flertallet nei.

Mays nederlag betyr at Storbritannia etter planen skal forlate EU 12. april, og landet kan risikere å krasje ut av unionen uten noen avtale.

LES OGSÅ: