Giulianis forretningspartner klar til å vitne i Kongressen

Tre komiteer i Representantenes hus har bedt Lev Parnas legge fram dokumenter og avlegge forklaring. Han har tidligere avvist forespørslene. Men nå har Parnas endret mening.

– Vi skal innfri og ikke unnvike komiteenes forespørsler i det omfang de er juridisk korrekte, mens vi skal nøye ivareta Parnas' rettigheter etter grunnloven, sier Parnas' advokat Joseph Bondy til Reuters.

Parnas bisto Giuliani med å granske Trumps rival, Demokratenes tidligere visepresident Joe Biden og Bidens sønn.

Giuliani har ikke svart på henvendelser om å kommentere saken. Representantenes hus vil ikke gi kommentarer.

Parnas har selv sagt at han spilte en nøkkelrolle ved å koble Giuliani til ukrainske tjenestemenn da Giuliani gransket Biden og Bidens sønn.

Parnas ble sammen med Igor Fruman, en annen Giuliani-klient, pågrepet på en flyplass i USA i forrige måned da han forsøkte å dra fra landet på en enveisbillett.

Parnas sa seg ikke skyldig i en føderal domstol på Manhattan i forrige måned der han er tiltalt for å ha brukt et stråselskap til å donere penger til en Trump-vennlig valgkomité, og for å ha samlet inn penger på ulovlig vis til en kampanje for å få fjernet USAs ambassadør til Ukraina.

Tiltalen er ikke koblet til riksrettsgranskingen, som i hovedsak handler om at Trump 25. juli ba Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj granske Biden og Bidens sønn.