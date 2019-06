Mexico styrker grensekontrollen

– Vi har, med mannskaper fra nasjonalgarden og hæren, utstasjonert et mannskap på til sammen 14.000, nesten 15.000, nord i landet, sa forsvarsminister Luis Crescencio Sandoval på en felles pressekonferanse mandag med president Andres Manuel Lopez Obrador.

Utplasseringen skjer etter press fra USAs president Donald Trump som har krevd at Mexico må gjøre mer for å stanse migranter fra Mellom-Amerika fra å krysse grensen fra Mexico og inn i USA. Mexico har også utstasjonert et mannskap på 6.000 fra nasjonalgarden langs landets sørlige grense.

På spørsmål om styrken i nord anholder migranter for å hindre dem fra å ta seg over grensen, svarte Sandoval «ja».

– Gitt at det å migrere uten å ha med seg papirer ikke er en kriminell handling, men heller et administrativt overtramp, anholder vi dem simpelthen og overlater dem i utlendingsmyndighetenes hender, sa Sandoval.

Mexicanske myndigheter har blitt kritisert for å holde tilbake migranter ved grensen mot USA etter at en fotograf fra AFP i forrige uke dokumenterte hvordan tungt væpnede medlemmer av nasjonalgarden i Ciudad Juarez brukte makt for å hindre to kvinner og ei jente fra å ta seg over Rio Grande og inn i USA.

Tidligere har Mexico som regel ikke anholdt migranter på denne måten.

Press fra USA

Migranter fra land i Mellom-Amerika forlater sine hjemland som følge av omfattende fattigdom og gjengkriminalitet. Hensikten er å skaffe seg et bedre livsgrunnlag i USA. Men mange av dem har ingen papirer med seg på ferden, som går gjennom Mexico til grensen mot USA.

Presset som nå har resultert i styrket vakthold, henger sammen med Trumps trusler om å innføre toll på mexicanske varer. Tolltrusselen ble avblåst 7. juni da Mexico gikk med på en avtale om å stanse migrantstrømmen. Trump har gitt Mexico 45 dager på å vise til konkrete resultater.

I helgen stanset væpnede vakter både ved grensen sør mot Guatemala og ved Rio Grande mot USA flere hundre migranter. I byen Arriaga i den sørlige delstaten Chiapas ble over 100 personer fraktet tilbake til grensen søndag i flere lastebiler.

– Økt risiko

Menneskerettsforkjemperen Luis Perez i Arriaga frykter de strengere reglene og skjerpede vaktholdet vil presse migrantene til farligere transportformer.

– Det blir mer forfølgelse og flere blir fengslet, men menneskene fortsetter å komme. Det som endres, er at risikoen blir større, sier han.

Siden januar har over 74.000 migranter blitt stanset og 53.000 sendt ut. Disse tallene er ventet å øke vesentlig når oversikten for juni kommer etter den nye avtalen mellom Mexico og USA.

En måling avisen El Universal tidligere i juni viste at halvparten av befolkningen i Mexico støtter tiltak for å begrense antallet immigranter som kommer fra andre land i Mellom-Amerika.