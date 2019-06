Egypts styrtede president døde under rettssak

Mursi døde mandag, 67 år gammel. Ifølge flere egyptiske kilder falt han om under et rettsmøte og ble erklært død kort tid etter.

– Han snakket foran dommerne i 20 minutter før han ble veldig oppjaget og besvimte. Han ble kjørt til sykehus i full fart der han senere døde, sier en kilde i rettsvesenet.

Andre meldinger går ut på at han døde i rettssalen.

Ifølge egyptisk fjernsyn dreide mandagens rettsmøte seg om spionasjeanklager knyttet til at han som president angivelig hadde hatt kontakt med den palestinske, islamistiske gruppa Hamas, melder BBC.

Mursis sønn Ahmed bekrefter i en Facebook-melding at faren er død.

– Et ventet dødsfall

Human Rights Watch (HRW) sier at dødsfallet er tragisk, men fullstendig forutsigbart som følge av at egyptiske myndigheter verken har gitt ham den medisinske behandlingen han trengte eller sørget for at han fikk besøk fra familien.

Et medlem av Det muslimske brorskapet i London, Mohammed Sudan, mener at dødsfallet kan sammenlignes med overlagt drap. Han viser til at Mursi under rettssaken ble plassert i et glassbur slik at ingen verken hørte ham eller kunne vite hva som skjedde med ham.

Ifølge Sudan har han verken fått besøk av lege eller familie på nesten et år, og før dette skal han ha klaget på at han ikke fikk medisiner.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan var mandag en av de første som hyllet Mursi etter at han døde. I hyllesten omtaler han Mursi som «martyr».

Valgt etter arabisk vår

Mursi ble nominert som presidentkandidat av Det muslimske brorskapet og vant valget i 2012.

Valget ble holdt etter at landets mangeårige autoritære leder Hosni Mubarak ble avsatt og fengslet som følge av massedemonstrasjonene under den arabiske våren i 2011.

Mindre enn ett år etter at Mursi ble president, brøt det ut nye massedemonstrasjoner, denne ganger i protest mot at Mursi førte landet i det mange mente var en islamistisk retning.

Dødsdom

Etter militærkuppet ble Det muslimske brorskapet forbudt og både Mursi og titusener av andre satt i fengsel og dømt til lange fengselsstraffer.

Ekspresidenten ble både dømt til døden og lange fengselsstraffer, men dødsdommen ble opphevet i 2016.

Egypt ledes i dag av president Abdel Fattah al-Sisi, som sto bak kuppet, og som har sørget for at titusener av opposisjonelle, både sekulære og islamister, er blitt satt bak lås og slå.