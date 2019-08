Made in Hongkong - en kriminalhistorie som roper på demokrati

BAKGRUNN: Demonstrasjonene som denne uken har forstyrret flytrafikken til og fra Hongkong, og som hele sommeren har fått hundretusenvis demonstranter å ta til gatene, begynte som misnøye med et lovforslag i april. Bakgrunnen var et mord på Taiwan - øya de kinesiske kommunistene aldri fikk kloa i, men la oss bla tilbake et par kapitler i historien, for å forstå hva Hongkong faktisk er, før vi gir oss drap og demonstrasjoner i vold.