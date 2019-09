Alvorlig varslersak mot Trump holdes hemmelig – Demokratene krever innsyn

Varsleren, som jobber for etterretningsvesenet, skal ha opplevd Trumps handlinger som så alvorlige at vedkommende ga beskjed til etterretningens generalinspektør, som er etatens vaktbikkje.

To kilder med nær kjennskap til saken opplyser til avisen Washington Post at klagesaken dreier seg om en samtale Trump har hatt med en utenlandsk leder og et «løfte» som presidenten ga, samt at deler av varslersaken involverer Ukraina.

Også New York Times melder at Ukraina er involvert.

– Flere hendelser

Ifølge generalinspektøren er varslersaken både alvorlig og prekær, og det dreier seg om «en rekke hendelser». Saken involverer også «etterretningsledelsens viktigste ansvar».

Men mer har ikke de folkevalgte i Kongressen fått vite. Da generalinspektør Michael Atkinson møtte til en lukket høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus torsdag kveld, nektet han å gi de folkevalgte detaljer om saken som følge av en ordre fra Trump-administrasjonen.

– Oppspinn

Trump selv avviser det hele som «falske nyheter».

– Er noen dumme nok til å tro at jeg ville sagt noe upassende til en utenlandsk leder mens jeg er i det som muligens er en «sterkt befolket» samtale, spør han på Twitter.

Han viser til at enhver samtale han har med en utenlandsk leder, blir lyttet til av flere etater både i USA og det andre landet.

Blant dokumentene som Demokratene i Kongressen vil ha tilgang til, er en utskrift av telefonsamtalen som Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.