Trump angriper amerikansk storby

Trumps utfall kom i en serie tweets rettet mot kongressrepresentanten Elijah Cummings, som er en høyt respektert veteran fra borgerrettsbevegelsen, men som i det siste har beskyldt Trump for rasisme etter utfallene mot fire kvinnelige politikere.

I en av tweetene kalte Trump Baltimore, som er byen Cummings representerer i Kongressen, for et «motbydelig, rotte- og gnager-infisert kaos» og «den dårligst styrte og farligste byen i hele USA».

– Ingen mennesker ville ønske å bo der, sa han om byen der 60 prosent av innbyggerne er afroamerikanere.

Utfallet mot Cummings ble utløst av at Cummings også kritiserte de harde forholdene som asylsøkere lever under ved USAs grense i sør, og av at Cummings leder den mektige kontrollkomiteen som har krevd utlevert dokumenter om Trumps styre.

– Representanten Elijah Cummings er en brutal bølle som skriker og roper mot de flotte mennene og kvinnene i grensepolitiet om forholdene ved grensa, når hans distrikt Baltimore er langt verre og farligere, tvitret han.

Etter å ha tilbrakt dagen på golfbanen angrep han igjen Cummings lørdag kveld for «å bruke all sin tid på å prøve å skade uskyldige mennesker gjennom kontrollkomiteen».

Morgenens tvitring utløste en storm av protester, mindre enn to uker etter ståket rundt utfallene mot de fire kvinnene.

En fortørnet leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, anklaget Trump for å et «rasistisk angrep på en forkjemper for borgerrettigheter og økonomisk rettferd, på en kjær leder i Baltimore og en høyt skattet kollega».

Tidligere visepresident Joe Biden kalte utfallet et motbydelig angrep på Cummings og Baltimores innbyggere.

– Igjen beviser du at du er uegnet til å være president. En president skal løfte nasjonen, ikke rive den ned, sa han.