Sverige: Nyfødt baby kan ha blitt koronasmittet i mors mage

En nyfødt baby i Sverige har fått påvist koronasmitte. Viruset er trolig overført fra mor til foster i graviditeten.

NTB

Barnet får behandling på nyfødtavdelingen ved Skåne universitetssykehus. Dette er det første kjente tilfellet i Sverige der en baby er bekreftet smittet direkte etter fødsel, melder svenske Dagens Medicin.

– Vi vet ikke sikkert når barnet ble smittet, men vi antar at det har skjedd under graviditeten, sier lederen for barnekirurgi og nyfødtmedisin ved sykehuset.