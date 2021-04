Mistenkt gjerningsmann død etter skyting i Indianapolis

Flere har blitt truffet i en skyteepisode ved et FedEx-anlegg i Indianapolis i USA. Gjerningsmannen tok sitt eget liv, opplyser politiet.

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tilstanden til de skadde og om noen har mistet livet er foreløpig ukjent.

Politiets talsperson Genae Cook sier at politiet kom til stedet mens skytingen fortsatt pågikk. Flere ble såret av skudd, men Cook sier ikke hvor mange. Hun føyer til at siden den antatte gjerningsmannen er død, er det ikke noen umiddelbar fare for andre.

Skytingen skjedde rundt 23.30 torsdag kveld, skriver avisen Indianapolis Star.

Indianapolis-politiet har bekreftet at skytingen skjedde ved et FedEx-anlegg, skriver Indianapolis Star.