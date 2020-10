Koronasmitte garanterer ikke senere immunitet

Vaksine er den eneste garantien for immunitet mot koronaviruset, slår amerikanske forskere fast. Foto: AP / NTB

En mann i USA ble smittet av koronaviruset to ganger og ble sykere den andre gangen. Bevis for at kun vaksine kan sikre deg mot smitte, konkluderer forskere.