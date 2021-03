Skulle redde fransk høyre - så ble han dømt

Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy på vei inn i rettssalen 1. mars. Han er funnet skyldig i korrupsjon og forsøk på å påvirke en domstol. Michel Euler, AP/NTB

PARIS: Et politisk comeback blir veldig vanskelig for den tidligere franske presidenten Nicolas Sarkozy, etter korrupsjonsdommen. Og i rettsapparatet venter ytterligere to saker mot ham.

Publisert: Publisert: Nå nettopp