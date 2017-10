Motivet bak Las Vegas-massakre fortsatt et mysterium

Politiet vet verken hvorfor 64 år gamle Stephen Paddock avfyrte over 1.000 skudd mot publikum på en utendørskonsert fra et hotellvindu i 32. etasje, eller hvorfor han sluttet å skyte før politiet tok seg inn på rommet. Der ble han funnet død med et skudd i hodet.

Paddock etterlot seg ingen opplysninger som kaster lys over mysteriet, og verken de tekniske undersøkelsene, gjennomsøkningen av boligene hans eller avhør av venner og kjente har gitt svar på hvilke politiske, religiøse eller personlige motiv han kan ha hatt.

Uklar tidslinje

Etterforskerne sliter også med å fastslå hvor lang tid det tok fra Paddock skjøt og såret en sikkerhetsvakt på hotellet, til han åpnet ild ut av vinduet.

Ifølge politiet gikk det 6 minutter fra han skjøt sikkerhetsvakten til han klokka 22.05 åpnet ild ut av vinduet. Han fortsatte å skyte i 10 minutter, før det plutselig ble stille. Først to minuttere senere ankom politiet hotellrommet, der Paddock ble funnet død med et skudd i hodet.

Hotellet Paddock gjennomførte angrepet fra, stiller spørsmål ved tidslinjen politiet har utarbeidet og mener at den er uriktig.

Gir ikke opp

– Det blir gjort mye for å avdekke hva som egentlig skjedde under denne forferdelige handlingen, sier FBIs øverste sjef Christopher Wray.

– Vi kjenner ennå ikke motivet, men det skyldes ikke at vi ikke forsøker å finne det ut. FBI gir som dere vet ikke opp så lett, forsikrer han. '

Etterforskningen har så langt avdekket at Paddock hadde hele 23 automatvåpenet på hotellrommet, og at han hadde sprengstoff og beskyttelsesutstyr i bilen sin. Det kan tyde på at han planla å flykte etter massakren, men det er ikke funnet noen opplysninger om hvor han planla å dra.