Trumps advokat innrømmer å ha betalt pornostjerne

Presidentens advokat Michael Cohen sier til The New York Times at han ikke fikk refundert summen, 130.000 dollar. Pengene ga Cohen til skuespilleren Stephanie Clifford, også kjent som Stormy Daniels.

Cohen mener betalingen var helt lovlig, og han avviser å gå i detalj om hvordan den ble utført.

– Verken Trump-organisasjonen eller Trumps valgkampapparat tok del i transaksjonen med Clifford, og ingen av dem refunderte betalingen, verken direkte eller indirekte, sier Cohen i uttalelsen til avisa.

Amerikanske medier har tidligere rapportert at pengesummen ble utbetalt én måned før presidentvalget i 2016, og at formålet var at forholdet mellom de to ikke skulle bli offentlig kjent.

Affæren med Clifford fant angivelig sted i 2006. Det var Wall Street Journal som først meldte om betalingen tidligere i år.

Trump har gjennom sine advokater nektet for at de hadde et forhold, det samme har 38 år gamle Clifford.

Magasinet In Touch publiserte i januar et intervju med Clifford fra 2011 der hun legger ut i detalj om et påstått seksuelt forhold til Trump.