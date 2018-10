Orkanen Michael oppgradert til kategori 2-storm

At Michael er blitt oppgradert til en kategori 2-storm, innebærer at befolkningen langs kysten må være forberedt på å bli truffet av vinder med en gjennomsnittlig hastighet på mellom 43 og 49 meter per sekund. Det advares også mot massive 3–4 meter høye «vegger av vann» inn mot land og voldsomme regnmengder.

Orkanen er ventet å treffe land på den nordvestlige delen av kyststaten onsdag, og myndighetene advarer om at konsekvensene kan bli svært alvorlige og ødeleggende. Tirsdag ble det forberedt obligatoriske evakueringer av befolkningen i byen Panama City Beach og andre lavtliggende områder i delstaten.

– Livsfarlig vind

– Folk må begynne å forlate området nå. Vi vil ikke dra folk ut av hjemmene sine, men de som blir igjen, vil være overlatt til seg selv når stormen treffer, uttalte sheriff Tommy Ford under et krisemøte mandag kveld.

Orkanen befinner seg tirsdag rundt 500–600 kilometer sør for Apalachicola nordvest i Florida.

Guvernør Rick Scott i Florida sier orkanen kan bringe med seg livsfarlig vind, stormflo og kraftig regn. I Florida er det erklært unntakstilstand i 35 kommuner fra Big Bend til Tampa Bay. I nabodelstaten Alabama har guvernør Kay Ivey erklært unntakstilstand for hele delstaten.

– La meg gjøre det klart: Orkanen Michael er en monsterstorm, og prognosene fortsetter å varsle at den blir enda farligere, sier Scott ifølge NBC News.

Barrikaderer hus

Mandag ettermiddag var det allerede lange køer ved bensinstasjoner og dagligvarebutikker av folk som ville sikre seg forsyninger i påvente av orkanen. Mange jobbet også for fullt med å barrikadere husene sine og legge ut sandsekker for å hindre oversvømmelse.

Michael rammer USA bare få uker etter at ekstremværet Florence kostet minst 36 personer livet i North Carolina. Ifølge analysebyrået Moody's Analytics forårsaket Florence skader og tapt inntjening på totalt 44 milliarder dollar – nesten 360 milliarder norske kroner etter dagens kurs. Stemmer det, har stormen forårsaket like store skader som det voldsomme jordskjelvet i California i 1994.