FN advarer mot massiv sultkatastrofe i Jemen

22 millioner mennesker i det krigsherjede landet er avhengige av mat utenfra, og for 8,4 millioner av dem står det nå mellom liv og død.

Antallet som står på randen av sultedød vil trolig stige til 11,9 millioner i løpet av kort tid, fordi Jemens valuta stadig blir mindre verdt, ifølge WFP.

Fakta: Fakta om Jemen * Republikk på Den arabiske halvøy med anslagsvis 29 millioner innbyggere. * En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. * De forente arabiske emirater deltar i koalisjonen og har soldater på bakken i det sørlige Jemen. Det samme har Sudan, og franske spesialstyrker er også til stede. * Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført tusenvis av flyangrep i Jemen. Alle parter i konflikten anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser. * Over 10.000 mennesker er drept i krigen siden 2015, ifølge Verdens helseorganisasjon. Over 50.000 er såret, og sivile utgjør flertallet av ofrene. * Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut. * FN og hjelpeorganisasjoner frykter en massiv sultkatastrofe i Jemen, der over 22 millioner mennesker er avhengig av mat utenfra. * 8,4 millioner mennesker står nå i fare for å sulte ihjel, og Verdens matvareprogram (WFP) frykter at antallet i løpet av kort tid vil stige til 11,9 millioner. (NTB)

Generasjon går tapt

Redd Barna frykter at en hel generasjon vil gå tapt i Jemen og viser til at det er 5,2 millioner barn blant dem som står på randen av en sultkatastrofe.

– Millioner av barn vet ikke om eller når de får sitt neste måltid, sier hjelpeorganisasjonens leder Helle Thorning-Schmidt.

– Denne krigen kan ta livet av en hel generasjon barn i Jemen. De står overfor en rekke trusler, fra bomber til sult og forebyggbare sykdommer som kolera, sier hun.

AP / NTB scanpix

Angriper livsnerven

Nærmere 80 prosent av all nødhjelp til Jemen blir skipet til den opprørskontrollerte havnebyen Hodeida, som nå er under angrep fra regjeringsvennlig milits, støtte av De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia.

Redd Barna frykter i likhet med FN at angrepene mot Hodeida skal ødelegge livsnerven som millioner av mennesker er helt avhengige av.

For mange kommer hjelpen uansett for seint, konstaterer Thorning-Schmidtm som nylig besøkte landet.

– På ett av sykehusene jeg besøkte i Nord-Jemen, var babyene for svake til å kunne gråte, kroppene deres var utmattet av sult, forteller hun.

Mekkiya Mahdi / AP / NTB scanpix

Brutale valg

Krigshandlingene har i enkelte deler av Jemen ført til en dobling av matvareprisene bare de siste dagene. Mange familier står nå overfor brutale valg mellom å bruke penger på å bringe utsultede, syke og svake småbarn til sykehus, eller på mat til resten av familien.

Ifølge FN har matvareprisene i Jemen i gjennomsnitt økt med 68 prosent siden Saudi-Arabia med støtte fra USA gikk til krig mot Houthi-opprørerne våren 2015.

Prisene på drivstoff og gass til koking har steget med 25 prosent bare det siste året.

Jemens sentralbank satte denne uka opp renta til 27 prosent i et forsøk på å hindre landets valuta fra å falle ytterligere i verdi, og det er også innført forbud mot bankuttak på over 10.000 dollar uten myndighetenes tillatelse, melder nyhetsbyrået Saba.

Verdien av valutaen riyal har falt med over 36 prosent siden årsskiftet, og dette sammen med den sterke prisstigningen gjør at folk får stadig mindre igjen for pengene.

Krigsforbrytelser

Over 10.000 mennesker er ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) drept, over 50.000 er såret og over 3 millioner mennesker er drevet på flukt de siste tre årene.

Saudi-Arabia og deres koalisjonspartnere anklages for omfattende krigsforbrytelser, blant annet i forbindelse med angrep mot sivile mål.