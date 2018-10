Nye jordskjelv har rammet Indonesia

Senteret for det første skjelvet lå 10 kilometer under bakken og rundt 40 kilometer utenfor øya. Det andre skjelvet lå omtrent like dypt og litt nærmere land.

Det er foreløpig ikke kommet inn meldinger om omkomne, skadde eller materielle ødeleggelser etter skjelvene.

De to skjelvene kommer bare fire dager etter at et kraftig jordskjelv rammet øya Sulawesi rundt 1.600 kilometer lenger nord. Minst 844 personer er bekreftet omkommet etter skjelvet ved Sulawesi, som hadde en styrke på 7,5 og utløste en tsunami som slo inn mot kysten.

Indonesia ligger ved den såkalte Ildringen, et område med stor vulkansk og geologisk aktivitet som omkranser Stillehavet. Landet opplever hyppige jordskjelv, og ifølge USAs geologiske myndighet USGS, har det vært seks skjelv i Indonesia med en styrke på 5 eller mer bare det siste døgnet.