Löfven i «kompliserte» regjeringssonderinger

Ifølge Löfven har ingen av partiene endret innstilling etter at han for en uke siden fikk i oppdrag å finne et nytt svensk regjeringsalternativ.

– Vi har hatt respektfulle og konstruktive samtaler, men det er ikke slik at noen posisjoner er endret. Vi har ikke hatt noen form for forhandlinger. Men jeg anser at vi har fått større forståelse for hverandres posisjoner, noe som er nødvendig for at vi skal komme framover, sa Löfven etter at han mandag orienterte Riksdagens leder om situasjonen.

Sosialdemokraten Löfven er andremann ut etter at lederen av borgerlige Moderaterna Ulf Kristersson måtte melde pass.

– Jeg ser helst et blokkoverskridende regjeringssamarbeid i midten av svensk politikk, sa Löfven i forrige uke.

Den mest aktuelle samarbeidspartneren på borgerlige side anses å være Centerpartiet. Men det finnes områder der de to partiene er svært uenige, blant annet arbeidslivspolitikk.

Centerpartiets leder Annie Lööf har sagt at hun kan tenke seg å sitte i en samlingsregjering ledet av sosialdemokratene med flere partier fra den borgerlige alliansen, men Moderaterna har for lengst gjort det klart at dette ikke er aktuelt.

Problemene med å få på plass en ny svensk regjering skyldes at valget 9. september endte med at ingen av blokkene fikk parlamentarisk flertall når høyrepopulistiske Sverigedemokraterna holdes utenfor.

