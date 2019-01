Trudeau kaller dødsdom mot canadier i Kina «vilkårlig»

Det er den 36 år gamle canadieren Robert Lloyd Schellenberg som er dømt til døden for narkotikasmugling i Kina.

Schellenberg ble pågrepet i 2014 og ble i november i fjor dømt til 15 års fengsel for medvirkning til smugling av 222 kilo metamfetamin skjult i bildekk til Australia.

– Det er ekstremt bekymringsfullt for oss, og burde være det for alle våre internasjonale venner og allierte, at Kina vilkårlig velger å bruke dødsstraff i saker, i dette tilfellet mot en canadier, sa Trudeau på en pressekonferanse.

Forholdet mellom Canada og Kina er svært anspent etter at en av Huaweis ledere ble pågrepet i landet på en amerikansk arrestordre.

Kinesisk påtalemyndighet hevdet Schellenberg var hovedmann i en internasjonal liga som sto bak smuglingen, mente straffen var for mild og anket derfor dommen.

Schellenberg fasthold at han var uskyldig under ankesaken i Dalian nordøst i Kina.

– Jeg er ingen narkotikasmugler. Jeg kom til Kina som turist, sa han i sitt sluttinnlegg.

Mandag ble canadieren dømt til døden etter at domstolen «helt avviste» Schellenbergs påstand om at han var uskyldig.