EU-kommissær: Brexit kan koste 50 milliarder euro

Helt siden britene stemte for å forlate unionen for halvannet år siden, har det dukket opp ulike overslag for hvor mye brexit vil koste.

– Den som går ut fra at regningen for utmeldingen i mars 2019 til slutt blir på rundt 50 milliarder euro, er neppe helt på jordet. Vi forventer at den britiske regjeringen oppfyller sine forpliktelser og fullfører det som er påbegynt, sier Oettinger i et intervju med Welt am Sonntag. Beløpet tilsvarer nesten 480 milliard kroner etter dagens kurs.

Ifølge energikommissær Oettinger opphører ikke Storbritannias forpliktelser den dagen landet forlater EU. Han sier unionen regner med å motta pengeoverføringer i ytterligere fire år.

– Britene må fortsette å betale inn til EU fram til 2023. Kostnaden prosjekter som er vedtatt, men ikke fullført, må reguleres. I tillegg kommer langsiktige pensjonsforpliktelser overfor EU-ansatte.