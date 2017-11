Støtten til Merkels parti og sosialdemokratene øker blant tyske velgere

Det viser en meningsmåling som er publisert i Bild am Sonntag og som er utført av Emnid. Ifølge målingen får høyrepartiet til statsminister Angela Merkel CDU og søsterpartiet CSU til sammen 33 prosent av stemmene, en økning på 2 prosentpoeng siden målingen i forrige uke. Sosialdemokratiske SPD får 22 prosents oppslutning, en økning på 1 prosentpoeng. Ved valget i september fikk CDU/CSU 33 prosent og SPD 20 prosent.

Meningsmålingen tolkes som en oppmuntring for Merkel og de andre lederne i CDU som søndag møtes for å diskutere veien videre etter at regjeringsforhandlingene med Fridemokratene og De grønne brøt sammen.

Merkel har sagt at hun foretrekker nyvalg framfor å danne en mindretallsregjering. Tidligere har SPD avvist å gå inn i en ny storkoalisjon med kristendemokratene, men den vanskelige parlamentariske situasjonen har satt SPD-leder Martin Schulz under sterkt press.

Meningsmålingen tyder på at flere tyske velgere liker ideen om en ny storkoalisjon.