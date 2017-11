Rohingya-barn blir bortført og solgt i Bangladesh

Mer enn 620.000 rohingya-muslimer, blant dem over 300.000 barn, har flyktet fra Myanmar til Bangladesh siden august i år. Flere av barna er foreldreløse og ankommer landet alene. Menneskesmuglere utnytter flyktningkaoset og sier det er lett å komme i kontakt med barna.

– Vi lokker barna til oss med brus, som vi har puttet sovemidler i, og så later vi som om vi er foreldrene deres og får dem raskt ut av flyktningleirene, sier smugler Ali til SVT.

Etter at barna har blitt bortført blir de sendt til Chittagong. Derfra blir de ofte solgt til Midtøsten som sexslaver eller kamelryttere. Ali sier at barna bør helst være under seks år.

Kvinner og barn utsatt

Rohingya-barn fra Myanmar blir ikke formelt meldt savnet ettersom de ofte blir bortført før de har registrert seg som flyktninger i Bangladesh. Dette gjør det vanskelig å finne dem igjen.

Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er også unge rohingya-kvinner utsatt for menneskehandel i Bangladesh. IOM har samlet dokumentasjon på flere tilfeller der unge kvinner blir lurt med lovnader om ekteskap eller jobber i storbyer, men i stedet blir ofre for sex- og tvangsarbeid.

– Menneskehandlerne går etter kvinner og barn, spesielt de som reiser alene, sa Ruhul Amin, talsperson for politiet i Bangladesh, tidligere i november.

Får kritikk

Regjeringen i Bangladesh har fått kritikk fra USA for at de ikke gjør mer for å stoppe menneskehandelen, mens FN er redd for at flere rohingya-barn skal bli ofre for smuglerligaene.

Pave Frans startet søndag en seks dagers tur i Myanmar og Bangladesh. Det er forventet at han vil ta opp situasjonen med rohingyaene i Myanmar, men den katolske kirken i landet har oppfordret ham til å avstå fra å henvise direkte til den muslimske gruppen.

Paven skal etter planen møte Myanmars forsvarssjef Min Aung Hlaing, landets sivile leder og fredsprisvinner Aung San Suu Kyi og innflytelsesrike buddhistiske munker.