SDF: 1.000 sivile er fanget av IS

Talsmann Mustafa Bali for den USA-støttede opprørsalliansen Syrias demokratiske styrker (SDF), som i hovedsak består av den kurdiske YPG-militsen, sier at IS har stengt alle veier som leder inn og ut.

Tidligere har SDF opplyst om at ekstremistene gjemmer seg blant sivile i en landsby, og at de disponerer et nettverk av grotter og tunneler.

IS, som en gang kontrollerte store deler av Syria og Irak, holder nå fast på et område som er mindre enn én kvadratkilometer i landsbyen Baghouz.

AP skriver at det kan befinne seg høytstående ledere blant de gjenværende ekstremistene, og at de kan ha tatt gisler.