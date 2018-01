Røde Kors: Angrepet i Kabul var en klar krigsforbrytelse

– Dette angrepet var helt forferdelig, sier folkerettsansvarlig i Norges Røde Kors, Mads Harlem, til NTB.

Lørdag ble minst 95 mennesker drept og 158 såret i et bilbombeangrep i Kabul, det andre angrepet Taliban har hevdet å stå bak på under en uke.

Ifølge afghanske myndigheter ble en ambulansebil brukt til å komme seg forbi veisperringene til den travle gaten der bilbomben eksploderte lørdag. Røde Kors mener dette er forkastelig.

– Ambulanser skal være beskyttet, og brukes til å ta seg av syke og sårede. Det skal ikke brukes av parter i konflikter til å utføre militære handlinger. Dette er en krigsforbrytelse som gjør situasjonen i Afghanistan verre, og det tar vi sterk avstand fra, sier Harlem.

– Fremdeles krig

Han understreker at det fremdeles pågår en borgerkrig i Afghanistan, og at Taliban som en part i denne konflikten rent folkerettslig har rett til å ramme militære mål. Gruppen har hevdet at de forsøkte å angripe en politikolonne, og at over 80 politifolk ble drept eller såret.

Bomben gikk imidlertid av i en travel gate der sivile oppholder seg til vanlig, og ifølge myndigheter og andre kilder i Afghanistan er det et stort antall sivile blant de drepte og sårede.

–Det å rette angrep mot en politieskorte er sannsynligvis en lovlig handling ifølge krigens folkerett så lenge politiet er en del av de militære styrkene i Afghanistan. Men det er ikke det de har gjort her. De har rammet sivile og brukte en ambulanse til å gjøre det. Det er helt uakseptabelt, og må opphøre umiddelbart, sier Harlem.

Må stilles til ansvar

Røde Kors har selv vært i dialog med Taliban ved flere anledninger, og har tilgang på flere av områdene de kontrollerer i Afghanistan. Harlem mener dette viser at Taliban som gruppe er i stand til å ta hensyn til folkeretten.

–Og skal man kunne opprettholde dette, må man slutte å se på disse gruppene utelukkende som terrorister, sier han, med henvisning til hvordan Taliban fremstilles både av medier og myndigheter i flere vestlige land.

– Vi må se hvilken rolle de spiller i krig og konflikt, slik at de for eksempel kan stilles folkerettslig til ansvar for det som skjedde i dag, sier Harlem.