Trump peker ut DeSantis som mulig visepresidentkandidat i 2024

USAs tidligere president Donald Trump sier at Florida-guvernør Ron DeSantis fort kan bli makkeren, om han bestemmer seg for å stille til valg på nytt i 2024.

Florida-guvernør Ron DeSantis kan fort bli visepresidentkandidat om Donald Trump stiller som presidentkandidat for tredje gang i 2024. Foto: Chris O'Meara / AP / NTB

NTB-Ritzau

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I et intervju med Fox Business sier ekspresidenten at det var han som ga DeSantis støtte da sistnevnte forsøkte å bli guvernør, at DeSantis er en venn og at han har gjort en strålende jobb som guvernør.

– Det er klart at Ron ville blitt vurdert. Han er en flott fyr, sier Trump.

DeSantis er ansett som en av de fremste republikanske kandidatene om Trump ikke stiller, og er en nær alliert av ekspresidenten. Trump har ikke kommet med noen kunngjøring om han vil stille eller ei, men sa torsdag at han «100 prosent» vurderer å stille.

Heller ikke DeSantis har sagt mye om hvorvidt han vil stille, skriver Politico.