Andersson advarer mot Sverigedemokraterna

Magdalena Andersson advarer mot å gi Sverigedemokraterna innflytelse i Sverige når hun går av som statsminister.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson på valgnatta. Foto: Jonas Ekströmer / TT / NTB

NTB

For mindre enn 20 minutter siden

Andersson sier at det hviler et tungt ansvar på Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna. Sverigedemokraterna er blitt største parti på høyresiden. Andersson sier hun forstår at det er mange som blir urolige av det.

– Jeg ser deres uro, og jeg deler den. Jeg vet også at løsningen er at flere engasjerer seg. Vi trenger at flere svensker engasjerer seg politisk. Det må til for å motvirke hatet og intoleransen, men også for å øke tilliten og forståelsen mellom mennesker i Sverige, sier Andersson.

Hun henvendte seg direkte til dem som har stemt på Sverigedemokraterna.

– Mange av dere har stemt på dem på grunn av de problemene dere møter i deres hverdag. Det er konkrete og legitime samfunnsproblemer dere deler med hele det svenske folket. Men det finnes krefter som vil forsøke å kidnappe deres stemmer, som mener det nå finnes en sterkt folkelig støtte for ekstremisme og til og med vold i vårt land. De tar feil, jeg vet at dere kjenner samme avsky for hat, trusler og vold som alle andre, sier Andersson.