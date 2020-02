Bomber regner over Idlib – ti skoler rammet på én dag

I Idlib forsøker barn å overleve på egen hånd mens bomber regner over områder som opprørere fortsatt kontrollerer. Tirsdag ble også ti skoler rammet.

Sivile på flukt i Idlib-provinsen. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Det syriske regimet fortsetter framrykkingen i de opprørskontrollerte områdene og tar stadig kontroll over nye byer og landsbyer. Blant byene som ble gjenerobret tirsdag, var Kafranbel, en av de første byene i Syria som sluttet seg til folkeopprøret mot president Bashar al-Assad i 2011.

Minst 20 sivile mistet livet i angrepene tirsdag, og minst ti av dem var barn. Ei skolejente og flere lærere var blant de drepte, og mange andre barn og lærere ble såret da flere skoler ble truffet av granater.

De sivile ofrene befant seg i Idlib by samt byene Binnish og Maarat Misrin, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Sjokkert over angrep

Redd Barna melder at ti skoler ble truffet i de russiskstøttede angrepene.

Flere barn fikk undervisning da skolene ble truffet. Andre skoler var fulle av flyktninger som bruker dem som tilfluktssteder.

– I dag klokka 9 ble vi sjokkert da det plutselig ble skutt granater direkte mot skoler. Ved en skole, som ble hardt rammet, ble mange såret, mens andre ble drept. En naturfaglærer ble drept og seks av kollegene hans såret, sier et øyenvitne til Redd Barna.

Sonia Khush, Redd Barnas responsdirektør i Syria, sier at krigshandlingene for lengst har passert grensen for hva som er akseptabelt.

– Skoler må være trygge steder for barna, selv i et krigsområde. Dagens angrep er nok et tegn på at kampene nordvest i Syria har nådd katastrofale voldsnivåer mot barn og sivile som går langt forbi hva som er akseptabelt i krig. Ingen steder er trygge, ikke engang skoler, sier Khush.

Mor og barn drept

Blant ofrene for kampene tirsdag er en mor og hennes to barn i byen Binnish. I byen Maarat Misrin ble ti sivile drept, hvorav seks var barn.

Redd Barna ber om at krigshandlingene stanser umiddelbart og at alle krigførende parter sørger for at barn og andre sivile blir beskyttet fra angrep.

En FN-representant advarte mandag om at kampene nå nærmer seg områder der det befinner seg mange internt fordrevne, og at det hele kan ende i et blodbad hvis ikke kampene stanser.

Bortimot én million mennesker er drevet på flukt siden regimets offensiv i den opprørskontrollerte provinsen ble trappet opp i desember. Etter hvert har områdene som kontrolleres av opprørere, mange av dem ytterliggående islamister, krympet kraftig.

– Hjerteskjærende

Redd Barnas talsperson i Syria, Amjad Yamin, sier til nyhetsbyrået Ritzau at krisen stadig blir verre.

– Vi hører hjerteskjærende historier om barna og hva familiene må gjøre for å overleve. Tre barn som graver for å tjene penger så de kan spise, sier han.

– Barn som bor i en forlatt bil etter at familiene deres er blitt drept. En gutt i Idlib som kun eier de klærne han går i. Da moren hans vasket tøyet hans, måtte han ha et håndkle rundt seg i seks timer før klærne var tørre.

Mange av innbyggerne har flyktet mot grensen til Tyrkia.

– De er forvirret og skremt. Problemet er at folk ikke lenger vet hva de skal gjøre. Tidligere kunne folk flykte nærmere grensen. Nå er ikke noe sted trygt, sier Yamin.