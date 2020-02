Medier: Høyreekstremister planla terrorangrep mot moskeer i Tyskland

Medlemmer av en høyreekstrem gruppe som tysk politi aksjonerte mot sist uke, planla massive terrorangrep mot moskeer, ifølge tyske medier.

En av de tolv personene som er siktet for å ha planlagt terrorangrep mot moskeer, blir brakt til retten i Karlsruhe lørdag. Foto: Foto: Uli Deck / dpa via AP / NTB scanpix

Fredag ble tolv personer pågrepet i en større politiaksjon. Alle skal være medlemmer av en gruppe som kaller seg Der Harte Kern (den harde kjerne).

Tysk påtalemyndighet har uttalt at de tolv ønsket å skape en borgerkrigslignende tilstand ved å angripe politikere, asylsøkere og muslimer i Tyskland.

Blant annet ønsket de å angripe muslimer med halvautomatiske våpen mens de ba, ifølge magasinet Der Spiegel og avisa Bild. Planen var angivelig å etterligne angrepene mot to moskeer der 51 mennesker ble drept i Christchurch på New Zealand i fjor.

Blant de pågrepne er gruppas angivelige leder, en 53-åring, som skal ha vært på politiets radar i flere måneder.

– Tips fra infiltratør

53-åringen skal ha lagt fram sine planer i detalj på et møte med andre medlemmer av gruppa i forkant av politiaksjonen fredag.

Mannen kommer fra Augsburg-regionen i Bayern og blir av tysk etterretning ansett som en potensiell voldelig trussel, skriver Der Spiegel.

Politiet fikk kjennskap til de angivelige planene gjennom noen som hadde infiltrert gruppa, ifølge tyske medier.

Welt am Sonntag melder at gruppen har bånd til gruppa Odins soldater, som ble grunnlagt i Finland i 2015, og som også har vært aktiv i Norge.

Mer fokus på høyreekstreme

Tyske myndigheter har trappet opp etterforskningen av landets høyreekstreme miljøer det siste året. Det skjer etter drapet på den innvandringsvennlige lokalpolitikeren Walter Lübcke i Kassel juni og angrepet på en synagoge i byen Halle i oktober.

I sommer fastslo tyske myndigheter at høyreekstremister er blitt stadig mer aktive på nettet, og at hensikten er å spre frykt og usikkerhet. Personer som uttrykker kritikk mot høyreekstremisme, er spesielt utsatt for trakassering, ifølge innenriksdepartementet.

Den tyske sikkerhetstjenesten Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) har også lagt fram en rapport som konkluderer med at det er 24.100 høyreekstremister i Tyskland, det høyeste antallet i moderne tid. BfV anser at over halvparten av dem, 12.700, er potensielt voldelige.

Brenton Tarrant, som er siktet for terrorangrepet i Christchurch, ble omtalt som et forbilde av drapssiktede Philip Manshaus. Nordmannen er siktet for terrorisme etter skyteangrepet mot en moské i Bærum i august.